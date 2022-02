Paukenschlag - Köthens OB Hauschild wechselt die Fraktion im Kreistag Anhalt-Bitterfeld

Köthen/MZ - Auf der Suche nach mehr Synergien für seine Mitarbeit im Kreistag von Anhalt-Bitterfeld ist Bernd Hauschild jetzt fündig geworden. Gut eineinhalb Jahre nach seinem Austritt aus der SPD wechselt Köthens Oberbürgermeister nun auch im Kreistag die Fraktion und geht von SPD/Grüne zu CDU/FDP.

„Ich habe meine alte Fraktion im Januar über diese Entscheidung informiert und den Mitgliedern erklärt, dass der Grund dafür nicht in der Kreistagsfraktion liegt“, erklärt Hauschild. Dort habe es immer eine offene und konstruktive Zusammenarbeit gegeben. Vielmehr habe es an der Umsetzung der Arbeit in der SPD-Ortsgruppe Köthen gemangelt, für die er ursprünglich für den Kreistag kandidiert hatte. Eine für die politische Arbeit notwendige inhaltliche Zusammenarbeit zwischen seiner Person und dem SPD-Ortsverein habe es nie gegeben.

Deshalb stellte Hauschild den Antrag, der Fraktion CDU/FDP des Kreistages beizutreten. „Hier hat es bereits seit Beginn der Legislaturperiode mit den Köthener Mitgliedern Georg Heeg und Uwe Schönemann einen konstruktiven Austausch sowie eine rege inhaltliche Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Themengebieten gegeben“, sagt Hauschild. Insofern sei sein Wechsel folgerichtig.

Am Donnerstag letzter Woche hat die CDU/FDP-Fraktion Hauschild angehört und seinem Antrag einstimmig bewilligt. „Mit Bernd Hauschild wechselt nicht nur der Köthener Oberbürgermeister in unsere Fraktion, sondern auch ein mit Fachkunde ausgestatteter und erfahrener Kommunalpolitiker. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so der Fraktionschef Marcel Urban.