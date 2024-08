Gerichtsverhandlung in Dessau-

Hinter diesen parkenden Autos in der Nähe der Landkreisverwaltung liegen die Betonteile. Wer dort parkt oder gar wendet, riskiert die Parkkralle.

Köthen/MZ. - Der Angeklagte spricht oft und mehr als sein Verteidiger. Er befragt die Zeugen, und wenn er das macht, redet er von sich in der dritten Person: „Der Angeklagte.“ Dieser ist Anfang 50 und Eigentümer eines großen Grundstücks am südlichen Ortsrand von Köthen auf dem einstigen Militärflugplatz. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich die Gebäude der Landkreisverwaltung. Das Grundstück des Angeklagten harrt einer Nutzung. Es gebe einen Bebauungsplan, „da darf ich gar nicht bauen“, erklärte der Eigentümer in der Verhandlung vor dem Landgericht.