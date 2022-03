Parkbank in Köthener Innenstadt - 67-jährige Frau wird auf dreiste Weise bestohlen

Köthen/MZ - In der Köthener Innenstadt ist am Dienstag eine 67-jährige Frau Opfer eines dreisten Taschendiebstahls geworden.

Die Seniorin war am frühen Nachmittag im Innenstadtbereich unterwegs und setzte sich gegen 13.30 Uhr kurzzeitig auf eine der Bänke in der Nähe des Springbrunnens auf dem Markt. Etwa zeitgleich nahmen weitere ihr unbekannte Personen auf der Bank Platz. Als die Seniorin einige Minuten später wieder los wollte und in ihre Tasche schaute, bemerkte sie den Diebstahl ihrer schwarzen Geldbörse mit diversen persönlichen Papieren, Geldkarten und einem Bargeldbetrag im mittleren zweistelligen Bereich.

Konkrete Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.