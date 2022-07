Pandemie belastet Einzelhandel: Köthener Innenstadt bleibt auch vor Weihnachten weitgehend verwaist

Kurz vor Weihnachten ist die Schalaunische Straße in der Köthener Innenstadt weitestgehend verwaist. Nur vereinzelt spazieren Passanten an den Schaufenstern vorbei. Den Händlern bereitet das Sorge.

Köthen/MZ - Kurz vor Weihnachten ist die Schalaunische Straße in der Köthener Innenstadt weitestgehend verwaist. Während sich der Heilige Abend – und damit in den meisten Familien auch die Bescherung – in großen Schritten nähert, herrscht in der Fußgängerzone Flaute. Nur vereinzelt spazieren Passanten an den Schaufenstern vorbei.