Osternienburger Land: Wenn neue Windparks entstehen, sehen so die Ausgleichspflanzungen aus

Dornbock - Im Sommer sollen die Abriss- und Entsiegelungsarbeiten abgeschlossen sein. Wo einst die Parzellen der Kleingartensparte waren, werden im Herbst verschiedene Bäume gepflanzt.

Die Streuobstwiese in Kleinpaschleben ist eine der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Energieparkentwicklers UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG, der im Windpark bei Dornbock im Osternienburger Land mehrere Windenergieanlagen betreibt. Doch was genau sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eigentlich? Die MZ hat nachgefragt.

Warum müssen die Maßnahmen geleistet werden?

Windenergieanlagen zu errichten, bedeutet, in Naturhaushalt und Landschaftsbild einzugreifen. Diese Eingriffe müssen durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Das sieht das Bundesnaturschutzgesetz vor. Von Ausgleichsmaßnahmen wird gesprochen, wenn die Maßnahmen in gleichartiger Weise am Ort des Eingriffs passieren. Ersatzmaßnahmen erfolgen in gleichartiger Weise an anderer Stelle.

Wie kommt UKA zu seinen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen?

„Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bemessen sich an der Intensität des Eingriffs, der durch die Realisierung der Windenergieanlagen entsteht“, erklärt Benedikt Laubert, Referent für Unternehmenskommunikation. „Die Maßnahmen werden vorab mit den zuständigen Behörden besprochen. Zusätzlich können auch die Gemeinden, die im Verfahren beteiligt werden, ihre Wünsche äußern.“ Vorschläge kommen außerdem von einer Planungsfirma.

Was sind typische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen?

Die UKA-Gruppe setzt auf verschiedene Kompensationsarten. „Dazu zählen die Aufwertung des Landschaftsbildes durch Pflanzungen, die Entsiegelung des Bodens durch Rückbau oder Abriss von Bauwerken, oder die Renaturierung und Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung durch naturnahe Biotope“, zählt Benedikt Laubert auf. „Darüber hinaus fördert UKA bestimmte Arten oder Artengruppen, zum Beispiel durch die Schaffung von Habitaten und Quartieren.“

Welche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme wurde - neben dem Abriss und der Entsiegelung der Kleingartensparte in Kleinpaschleben - im Rahmen des Windenergie-Projektes in Dornbock beispielsweise noch umgesetzt?

Ein marodes und ungenutztes Silo westlich von Porst wurde im Auftrag des Energieparkentwicklers abgerissen. „Auch Bauschutt, Plastikmüll und andere Ablagerungen wurden entfernt und fachgerecht entsorgt“, teilt der Referent mit. Die Fläche wurde begrünt. Feldahorn, Hundsrose, Hasel und Pfaffenhütchen wurden unter anderem angepflanzt. Sie werden noch einige Jahre weiter gepflegt. Das Projekt war Ausgleichsmaßnahme für den Bau eines Umspannwerks für den Windpark.

Wie kommen die Projekte bei den Bürgern an?

Mit großem Interesse verfolgen die Kleinpaschlebener den Rückbau der Kleingartensparte. „Die Reaktionen waren dabei durchweg positiv und teilweise voller Vorfreude, dass der einstige ‚Schandfleck‘ vor Ort beseitigt wird“, sagt Benedikt Laubert. (mz)