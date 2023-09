Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osternienburg - Die Gemeinde Osternienburger Land wird auch künftig von einem Bürgermeister der CDU geführt. In der Stichwahl um das Amt setzte sich am Sonntag Torsten Lorenz mit 56,1 Prozent der Stimmen gegen die AfD-Bewerberin Jennifer Zerrenner durch, die 43,3 Prozent erhielt. Damit wuchs der Vorsprung von Lorenz von rund sieben auf knapp 13 Prozent im Vergleich zum ersten Wahlgang an. Hatte Lorenz vor zwei Wochen rund 220 Stimmen Vorsprung, so waren es bei der Stichwahl fast 500.