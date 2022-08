Opfer war sein ehemaliger Drogendealer - 38-jähriger Ex-Soldat muss nach Einbruch ins Gefängnis

Weil er in eine Wohnung in Köthen eingebrochen ist, muss ein ehemaliger Soldat ins Gefängnis. Hintergrund war wohl die Drogensucht des 38-Jährigen.

Ein Ex-Soldat ist am Amtsgericht Köthen wegen des Einbruchs in eine Wohnung verurteilt worden.

Köthen/MZ - Beinahe zufrieden wirkte der Mann auf der Anklagebank in Saal I des Amtsgerichts Köthen am vergangenen Mittwoch, als die Vorsitzende Richterin Susanne Vogelsang das Urteil verkündet hatte: Ein Jahr und drei Monate Freiheitsstrafe wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, abzubüßen in einer Entziehungsanstalt. Derzeit sitzt der 38-Jährige bereits eine Strafe im Maßregelvollzug ab, weshalb das Gericht die neue mit der alten Freiheitsstrafe verrechnete. Insgesamt muss der Mann nun drei Jahre und sechs Monate absitzen. Das Urteil ist rechtskräftig.