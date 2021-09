Opfer war in Lebensgefahr: Zwei Männer aus Köthen nach versuchtem Totschlag festgenommen

Köthen/MZ - Die Polizei hat zwei junge Männer aus Köthen wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags festgenommen. Nun werden Zeugen gesucht, die weitere Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Laut des bisherigen Ermittlungsstandes von Polizei und Staatsanwaltschaft war es vergangenen Mittwoch in den Abendstunden zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen in der Lohmannstraße gekommen. Der Grund des Streits ist bislang aber noch offen.

Opfer wurde am Oberkörper lebensgefährlich verletzt

In diesem Zusammenhang verletzte ein 19-jähriger Köthener einen 26-Jährigen aus Köthen mit einem messerähnlichen Gegenstand am Oberkörper so schwer, dass dieser in Lebensgefahr schwebte und notoperiert werden musste. Aktuell sei der 26-Jährige aber nicht mehr in Lebensgefahr, so die Polizei.

Außerdem soll ein 20-jähriger Köthener einen 21-Jährigen aus Köthen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. In Folge des Vorfalls kam in den späteren Abendstunden auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Festnahmen und Durchsuchung bei den Beteiligten

Bereits am Donnerstagvormittag konnte eine Spezialeinheit der Polizei die beiden Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Einen Tag später stellte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau dann auch Haftantrag. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Köthen erließ daraufhin den Untersuchungshaftbefehl gegen den 19-Jährigen. Der 20-Jährige ist unter Meldeauflagen weiterhin auf freiem Fuß.

Weiterhin gab es in Folge von Tatortarbeit und mehreren Durchsuchungsmaßnahmen, unter anderem durch das Landeskriminalamt, eine Sicherstellung von Beweis- und Tatmitteln. Dennoch laufen die Ermittlungen zu den Verdächtigen, Opfern und Motiven weiter wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletztung und Bedrohung.

Hinweise zu etwaigen Tätern, Opfern oder dem Tatgeschehen generell nimmt das Lage- und Führungszentrum der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter 0340/6000291 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de) entgegen.