Opel kracht in Quellendorfer Straße in Köthen gegen einen Baum - 21-Jähriger wird verletzt

Köthen/MZ - In der Quellendorfer Straße in Köthen hat es am Donnerstag gegen 16 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 21-Jähriger hatte mit seinem Opel die Quellendorfer Straße in Richtung Holländer Weg befahren. Beim Durchfahren einer leichten Linkskurve kam der junge Mann mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einer Hecke und in der weiteren Folge mit einem Baum.

Der 21-Jährige trug nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen davon und wurde ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt. Am Opel entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.