Opel kollidiert in Köthen seitlich mit Opel - 29-Jähriger ohne Versicherung unterwegs

In einer Kurve in Köthen sind am Sonntagabend zwei Autos seitlich zusammengestoßen. Es gab Sachschaden und Ärger.

Eine 20-Jährige war gegen 21 Uhr mit einem Pkw Opel – aus Richtung Edderitzer Straße kommend – auf der Zeppelinstraße in Köthen unterwegs. In einem dortigen Kurvenbereich kam es dann zu dem seitlichen Zusammenstoß mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen Pkw Opel eines 29 Jahre alten Mannes. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils circa 1.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass für das Auto des 29-Jährigen keine Pflichtversicherung mehr bestand, woraufhin ihm von der Polizei die Weiterfahrt untersagt wurde.