Opel betroffen - Katalysatoren-Diebe schlagen erneut in Köthen zu

Köthen/MZ - Im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld wurde am Montag der Diebstahl eines Katalysators von einem Pkw Opel angezeigt. Die 74-jährige Nutzerin hatte laut ihren Angaben bei der Polizei das Fahrzeug am Mittwoch, 2. März, in der Köthener Karlstraße abgestellt. Als sie es am Sonntag, 6. März, wieder nutzen wollte, bemerkte sie ein lautes Geräusch, das ihr merkwürdig erschien.

Der Besuch einer Werkstatt ergab, dass der Katalysator fachmännisch von der Abgasanlage abgetrennt und gestohlen worden war. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 500 Euro. In Köthen hatten sich zuletzt die Katalysatoren-Diebstähle gehäuft. Die Katalysatoren enthalten kleine Mengen an wertvollen Edelmetallen.