Online und vor Ort: Wirtschafts- und Berufsbildungsmesse in Aken ist in Vorbereitung

Aken/MZ - „Bleib hier“ ist die klare Botschaft und das Ziel der Stadt Aken mit ihrer hybriden Wirtschafts- und Berufsbildungsmesse, die vom 3. bis 5. März stattfinden soll. Es ist bereits die sechste Messe in Folge, zum ersten Mal wird sie aber als hybride Messe abgehalten. „2022 heben wir die Veranstaltung auf ein neues Level. Zwei Tage online und ein Tag Präsenz“, erklärt Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn. Am Mittwoch hat er das Projekt in der Sekundarschule Aken vorgestellt.

Die ersten beiden Tage werden in digitaler Form abgehalten

Ein Mix aus Online und Präsenz soll es werden. Doch wie genau sieht das aus? Die ersten beiden Tage werden in digitaler Form abgehalten - die Messe wird dabei live aus der Sekundarschule Aken über die Videoplattform „Zoom“ gezeigt. Über einen Link kann sich jeder Interessierte ganz einfach einwählen und per Video den Angeboten der Unternehmen lauschen. Insgesamt 28 regionale Unternehmenwerden sich an den ersten beiden Tagen mit einem 15- bis 20-minütigen Vortrag präsentieren. Über eine Chat-Funktion können die Schüler auch Fragen stellen. „Die Erfahrung der Vergangenheit hat aber gezeigt, dass nie alle Fragen beantwort werden können“, weiß René Klickermann von der Firma „KlickNet“, die die Technik zur Verfügung stellt. Aus diesem Grund auch soll der dritte und letzte Tag der Messe dann in Präsenz in der Sekundarschule in Aken stattfinden. Der ein oder andere habe dann vielleicht auch schon ein Unternehmen favorisiert und kann so in den direkten Austausch treten. Das Hybrid-Modell macht vieles einfacher. „Sonst lernt man nie alle Unternehmen auf einmal kennen“, sagt Bahn. Angedacht ist die Messe hauptsächlich für Schüler der achten und neunten Klasse. „Aber jeder, der Interesse hat, ist willkommen“, betont Bahn.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation wird für die Präsenz-Veranstaltung derzeit ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet. „Omikron ist auf dem Vormarsch. Ich hoffe trotzdem, dass wir die Messe auch in Präsenz durchführen können“, erklärt Bahn. Entsprechende Vorkehrungen werden daher bereits jetzt getroffen. Die Veranstaltung soll, wenn alles klappt, unter der 3G-Regel in den Räumlichkeiten der Sekundarschule Aken durchgeführt werden. Pro Raum werden jeweils nur zwei Aussteller sein. Im gesamte Schulgebäude gilt Maskenpflicht. „Es wird aber alles sehr strukturiert, etwa durch ein Einbahnstraßensystem, um eben eine mögliche Grüppchenbildung an den Ständen zu vermeiden“, erklärt Bahn.

Die Berufsbildungsmesse wird mit 40.000 Euro gefördert

Insgesamt zwölf Schulen aus Köthen, Aken, Zerbst, Bernburg und Dessau sind momentan mit an Bord. Andere Schulen, die an dem Projekt ebenfalls interessiert sind, können sich noch bei der Stadt Aken melden. Wie die Schulen die digitalen Tage handhaben, ist ihnen überlassen - die Live-Übetragung vom Klassenraum aus verfolgen oder die Schüler zu Hause eigenständig am Computer teilnehmen lassen. Akens Schulleiter Hans-Rainer Homann hat sich bereits für Letzteres entschieden. „Wir führen das Projekt mit sechs Klassen der Klassenstufe neun und zehn durch. Die Schüler können die Liveübertragung von Zuhause aus mitverfolgen“, erklärt er. Diese Vorgehensweise rät er auch den anderen Schulen. „Ich empfehle, konkrete Aufgaben zu erteilen. Es soll ja kein Fernsehen sein“, scherzt er.

Die Berufsbildungsmesse wird vom Land Sachsen-Anhalt mit rund 40.000 Euro gefördert. Ohne diese Förderung wäre das Projekt in seiner jetzigen Form laut Akens Bürgermeister auch nicht zu stemmen.

Die Stadt Aken möchte mit diesem Projekt die Jugendlichen in der Region halten und ihren Weggang nach der Schulzeit verhindern. „Ich wünsche mir, dass sie hier Wurzeln schlagen, dass wir mehr Fachkräfte für unsere Region dadurch gewinnen“, erklärt Bahn noch einmal abschließend.

Weitere Informationen finden sich unter www.bleib-hier-azubi.de.