Online-Umfrage - Was muss sich ändern, damit Köthen fahrradfreundlicher wird?

Die Stadtverwaltung von Köthen will wissen, wie die Stadt fahrradfreundlicher werden könnte. Seit Anfang Juni kann man sich an der Umfrage, die aus 18 Fragen besteht und circa zehn Minuten Zeit beansprucht, beteiligen.

Verkehrsplanerin Melissa Meusel (r.) aus Hannover erklärt Radfahrern am 9. Juli in der Dr.-Krause-Straße mögliche Änderungen bei Radwegen.

Köthen/MZ - Noch bis zum 31. Juli besteht die Möglichkeit, an einer Online-Umfrage zum „Leitbild Radverkehr“ in Köthen teilzunehmen. Wie die MZ aus der Stadtverwaltung Köthen erfahren hat, ist die Resonanz bisher durchaus erfreulich. Bis zum 26. Juli beteiligten sich 413 Personen, deren Anmerkungen und Hinweise gut zu verwerten seien, wie das begleitende Fachplanungsbüro aus Hannover in einer ersten Zwischenauswertung feststellte.

Seit Anfang Juni kann man sich an der Umfrage, die aus 18 Fragen besteht und circa zehn Minuten Zeit beansprucht, beteiligen. Ziel der Verwaltung sei es, die Meinung der Nutzer bei der Erstellung des Leitbildes einfließen zu lassen. Es soll auch auf Basis der Antworten aus der Umfrage eine planerische Grundlage und Strategie für die künftige Entwicklung des Radverkehrs in Köthen entwickelt werden. Und es sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie es der Stadt gelingen kann, den Radverkehr langfristig zu stärken und sicherer zu gestalten, heißt es erläuternd zur Umfrage.

Wer die 18 Fragen bis zum Sonntag beantworten möchte, wird unter anderem nach einer Bewertung des Radverkehrs in Köthen gefragt. Das Fachplanungsbüro wüsste gern, zu welchem Zweck das Rad genutzt wird und was sich ändern müsste, damit das häufiger der Fall wäre. Oder was einen grundsätzlich davon abhält. Wo genau Radwege eingerichtet werden sollten, wird ebenfalls erfragt: als Teil der Straße oder abseits der Hauptverkehrswege. Welche Schwachstellen sehen Radfahrer in Köthen. Und sollte die Förderung des Radverkehrs unter Umständen mit Restriktionen für Autofahrer einher gehen.

Die Online-Umfrage ist noch bis zum 31. Juli unter folgendem Link abrufbar: https://www.survio.com/survey/d/C4T/radverkehr-koethen