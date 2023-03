Am 19. März wählen die Bürger von Köthen einen neuen Bürgermeister. Drei Bewerber haben ihre Programme vorgestellt. Das Forum im Schloss Köthen war gut besucht. Was auffiel.

Offizielle Kandidatenrunde vor Bürgermeister-Wahl in Köthen - Einer der vier Kandidaten kneift

Wahl am 19. März

Der große Saal im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen war am Mittwochabend sehr gut besucht.

Köthen/MZ - Der eine offizielle – weil vom Gesetz vorgeschriebene – Termin ist vorbei. Die restlichen Tage bis zur Bürgermeisterwahl in Köthen am 19. März müssen die Kandidaten nun Werbung in eigener Sache und Person betreiben.