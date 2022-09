Oberbürgermeister schildert mit dramatischen Worten den Ernst der Lage

Bernd Hauschild wendet sich mit einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Er schreibt von vielen geschlossenen Läden und drohenden Pleiten von Firmen.

Oberbürgermeister Hauschild befürchtet, dass die Tafel in Köthen im Winter an Grenzen stößt und wegen Überlastung schließen muss.

Köthen/MZ - Die aktuelle Situation um Inflation und stetig steigende Preise nimmt Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild zum Anlass, Bundeskanzler Olaf Scholz einen Brief zu schreiben. Hauschild wird den Wortlaut am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, im Rahmen des Festes der Vereine verlesen und später zur Unterschrift auslegen lassen, ehe er nach Berlin geschickt wird. Die MZ veröffentlicht ihn in wesentlichen Auszügen.