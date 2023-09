Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Immer dann, wenn Landrat Andy Grabner (CDU) die Fertigstellung eines Sanierungsobjektes oder eines Neubaus verkünden kann, tut er das mit Erleichterung und freudiger Miene. Das hält zumeist aber nicht lange an. Denn wenn er zu den Kosten dafür kommt, legt sich seine Stirn nicht selten in Falten. Es handelt sich in der Regel immer um Projekte im Millionen-Bereich, die aber auch um Millionen teurer geworden sind. So war das auch beim Pressegespräch am Montag.1 Musik-Galerie an der Goitzsche in Bitterfeld-Wolfen: