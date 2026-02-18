Eigentlich sollten beim „Projekt Fuhne“ Nahwärmenetze in drei Kommunen gebaut werden. Zwei davon sind offenbar schon seit längerer Zeit raus. In Petersberg gab es Proteste gegen neue Windräder und Solargebiete.

Nur noch eine Kommune bei „Projekt Fuhne“: Firma GP Joule bestätigt Aus für Nahwärmenetze in Zörbig und Petersberg

Zur Eröffnung des Büros in Radegast 2023 waren neben Bürgermeister Thomas Schneider (Mitte) auch seine Amtskollegen Matthias Egert aus Zörbig (2. v. l.) und Ronny Krimm aus Petersberg (2. v. r.) gekommen. Inzwischen hat Petersberg mit Daniel Zwick einen neuen Bürgermeister.

Südliches Anhalt/MZ. - Der „Projekt Fuhne“ genannte Bau von Nahwärmenetzen ist nach dem Flüsschen benannt, das sich durch die Region schlängelt. Gemeint ist damit in erster Linie die Stadt Südliches Anhalt, druch deren südlichen Ortsteil Radegast nicht nur die Fuhne fließt, sondern auch das Projektbüro der „Renergiewerke Fuhne“ liegt. Aber ursprünglich war nicht nur vom Südlichen Anhalt die Rede. Das Projektgebiet sollte auch Zörbig und die Gemeinde Petersberg betreffen. Dazu wird es nicht kommen.