Wärmeversorgung in der Stadt Südliches Anhalt Nur noch eine Kommune bei „Projekt Fuhne“: Firma GP Joule bestätigt Aus für Nahwärmenetze in Zörbig und Petersberg
Eigentlich sollten beim „Projekt Fuhne“ Nahwärmenetze in drei Kommunen gebaut werden. Zwei davon sind offenbar schon seit längerer Zeit raus. In Petersberg gab es Proteste gegen neue Windräder und Solargebiete.
18.02.2026, 12:18
Südliches Anhalt/MZ. - Der „Projekt Fuhne“ genannte Bau von Nahwärmenetzen ist nach dem Flüsschen benannt, das sich durch die Region schlängelt. Gemeint ist damit in erster Linie die Stadt Südliches Anhalt, druch deren südlichen Ortsteil Radegast nicht nur die Fuhne fließt, sondern auch das Projektbüro der „Renergiewerke Fuhne“ liegt. Aber ursprünglich war nicht nur vom Südlichen Anhalt die Rede. Das Projektgebiet sollte auch Zörbig und die Gemeinde Petersberg betreffen. Dazu wird es nicht kommen.