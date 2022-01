Nur ein guter Vorsatz? So starten die Köthener sportlich ins neue Jahr

Köthen/MZ - Mit dem Handtuch über der Schulter, der Trinkflasche in der Hand macht sich Herbert Schrammek auf den Weg, seine guten Vorsätze in die Tat umzusetzen. Sportlich beginnt sein Jahr. „Ich muss abnehmen“, erklärt er und korrigiert sich sofort: „Ich will abnehmen.“ Wie viel? „Das werden mir meine Hosen schon sagen“, verkündet er augenzwinkernd und startet am frühen Freitagmorgen maximal motiviert mit dem Gerätetraining. Die Pfunde sollen schließlich purzeln.

Michael Herfort, der Inhaber des Fitnessstudios „Alte Fabrik“ in Köthen, beobachtet das „Verkehrschaos“ vor der Tür mit einiger Überraschung. Alle Parkplätze sind voll. Er hätte nicht gedacht, dass sich selbst am Brückentag so viele Sportbegeisterte blicken lassen. Die Motivation scheint hoch. Ein typisches Phänomen des Jahresanfangs? Michael Herfort ist nicht überzeugt, dass das mit den Vorsätzen zu einem bestimmten Datum funktioniert. „Das ist eine Charakterfrage. Die einen wollen am 1. Januar mit dem Rauchen aufhören und greifen am 10. wieder zur Zigarette. Bei den einen funktioniert es, bei den anderen nicht.“ Unabhängig vom 1. Januar.

Ein gewisser Andrang in den ersten Tagen des Jahres lässt sich trotz allem nicht leugnen. Drei Stunden ist sein Studio am Feiertag geöffnet gewesen, der Besuch überraschend zahlreich. Am Freitagmorgen ein ähnliches Bild. Um 9 Uhr beginnt der erste Kurs. Wer einen guten Platz ergattern will, berichtet ein Teilnehmer, müsse rechtzeitig da sein. Er verabschiedet sich eilig, denn der Raum füllt sich.

Auf dem Parkplatz die nächste Dame samt Sporttasche - und mit Termin. Auch sie will in den Kurs. „Ich merke, dass das meinen Knochen gut tut“, berichtet sie. Bis Ende des Jahres ist das Studio für sie tabu gewesen, weil sie noch nicht geimpft ist. Nun ist sie froh, mit dem entsprechenden Nachweis etwas für sich tun zu können.

Regina Dettmer macht sich auf dem Crosstrainer warm. (Foto: Hermann)

Seit man nur geimpft oder genesen ins Fitnessstudio darf, fehlt ihm circa ein Drittel seiner Mitglieder, schätzt Michael Herfort. Genauso ein Drittel derer, die sich unter Umständen Anfang des Jahres der guten Vorsätze wegen angemeldet hätten. „Die ersten drei Monate sind immer die stärksten“, weiß der Inhaber und fürchtet, dass die Pandemie erneut die Bilanz verhageln wird. Nach wir vor sei die Unsicherheit das Schlimmste - nicht zu wissen, was die Politik entscheidet. „Ich denke von Woche zu Woche.“

Hubert Jung, der in Kürze seinen 77. Geburtstag feiert, hat das Training hinter sich und genehmigt sich nun genussvoll einen Vanille-Eiweißshake. Sein Vorsatz fürs neue Jahr: „Gesund bleiben - und Sport gehört dazu.“ Nur wer etwas für sich tut, könne auch im Alter aktiv sein, glaubt er.

Regina Dettmer ist jetzt 60 und seit gut zehn Jahren sportlich aktiv, „weil ich mich damals nicht gut gefühlt habe“, erinnert sie an ihren Einstieg. Das sei irgendwann Mitte des Jahres gewesen. Also sind die guten Vorsätze doch unabhängig vom Jahresanfang? Sie glaubt schon. Das einzige, was hilft: „Man muss eisern sein.“

Hubert Jung lässt sich seinen Vanille-Eiweißshake schmecken. (Foto: Hermann)

„Vor über 20 Jahren“, weiß Herbert Schrammek noch, „haben sie mich hier nach einer OP wieder fit gemacht.“ Mit Erfolg. Doch der heute 70-Jährige hört wieder auf mit dem Sport, pausiert fast zehn Jahre. Der Wiedereinstieg sei dem Wohlbefinden geschuldet gewesen; „sonst könnte ich gleich liegen bleiben und wäre komplett steif“, weiß er. Und das motiviert ihn, sich zu bewegen - neben den Pfunden, die purzeln sollen.