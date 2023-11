Eindringende Nässe Notsicherung nach Schock-Nachricht beauftragt - Dach der Jakobskirche in Köthen ist undicht

Das Dach der Jakobskirche in Köthen ist vermutlich undicht. Zumindest hat eindringende Feuchtigkeit Schäden am Holzgebälk verursacht, die behoben werden müssen. Was das kostet, ist offen. Eine Spendenaktion ist geplant.