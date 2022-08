Norbert Thielicke hat 1999 seine Leidenschaft fürs Malen entdeckt - und stellt nun in Köthen aus

Seit er 1999 nach Köthen gezogen ist, hat Norbert Thielicke das Malen wieder für sich entdeckt. In der Wallstraße stellt er nun erstmals seine Bilder aus.

In einem leerstehenden Laden in der Wallstraße stellt Norbert Thielicke einen Teil seiner Werke aus.

Köthen/MZ - Mit seinem Strohhut passt sich Norbert Thielicke den sommerlichen Temperaturen an – und fällt auf. Das allerdings würde er in dem Moment, wo er im Schaufenster zwischen seinen Bildern herumturnt, sowieso. Denn ansonsten herrscht hier mit all den Kirchtürmen, den Häuserfassaden und den Porträts nichts als Ruhe. Die Geschäftigkeit der Einkaufsstraße bleibt draußen.

In einem leerstehenden Laden in der Wallstraße präsentiert der 65-Jährige seit ein paar Wochen seine erste eigene Ausstellung. „Das ist schon schön“, freut er sich, einen Einblick in seine Kreativität geben zu können. Entstanden sind die Bilder oft während der Treffen des Malzirkels FK, dessen Mitglied er ist.

Als er von Osternienburg nach Köthen gezogen ist, suchte Norbert Thielicke ein Hobby

„Ich habe früher schon gemalt, in der Schule, dann lange nicht“, erzählt der gelernte Dreher. Als er von Osternienburg nach Köthen gezogen ist, suchte er ein Hobby. Er hatte über eine Bekannte erfahren, dass es den Malzirkel gibt. „Ich bin dann spontan dorthin gegangen und habe gefragt, ob ich mir das mal angucken kann.“ Daraus wurde zur großen Enttäuschung von Norbert Thielicke nichts. Denn: „Bei uns wird nicht geguckt“, erwiderte eine sympathische Dame auf ziemlich direkte Weise. Er sollte sich ein Blatt Papier nehmen und einfach mitmachen – ohne sich das vorher anzugucken.

„Ich hatte einfach Lust zu malen“, erinnert er sich noch gut an seinen Malzirkel-Einstieg im Jahr 1999. Und er fühlte sich „gut aufgenommen“. Immer mittwochs geht er fortan zu den Treffen. Um 18 Uhr beginnen die Erwachsenen, ihrem Hobby nachzugehen. „Schluss ist, wenn der Letzte geht.“

Für Norbert Thielicke ist das Malen „einfach nur Entspannung“

Sein erstes Motiv, das im Malzirkel-Umfeld entstanden ist, wird er wohl nie vergessen: ein grüner Eimer mit einem Haufen Pinsel drin. Alle haben das damals gemalt, er natürlich auch. Inzwischen würde er sich dem grünen Eimer mit der Pinselsammlung auf andere Weise nähern, vielleicht ein wenig versierter. „Man kann am Anfang nicht alles; mit den Jahren lernt man vieles.“

Für Norbert Thielicke, der nach seiner Berufsausbildung bei Förderanlagen Köthen, bei Orbitaplast in Osternienburg als technischer Mitarbeiter beschäftigt war, ist das Malen „einfach nur Entspannung“. Ihm ist wichtig, dass er eine Idee für ein Motiv hat. Einfach anzufangen, liegt ihm nicht. Er macht sich lieber vorab eine Skizze und erstellt auf dieser Basis dann besonders gern Aquarelle. Seine Figuren in den Bildern sind selten zu erkennen, sondern eher unkenntlich gemacht; „man muss ja nicht immer alles ganz filigran darstellen“, ist seine Auffassung.

Wie lange seine Bilder noch in der Wallstraße ausgestellt sind, weiß er gar nicht

In der Wallstraße – zwischen zwei Aufgängen zur Stadtverwaltung – präsentiert er zum Beispiel den alten Kirchturm in Elsdorf mit der Apfelplantage davor, das Westportal der Jakobskirche oder eine alte Gärtnerei hinter der Lutzeklinik. Außerdem ist dort „eine Erinnerung an die Malzfabrik“ zu sehen – „bevor sie abgebrannt ist“. Selbst Hartmut Schmiegel, der Chef des Malzirkels, ist von Norbert Thielicke im Porträt verewigt worden. Als Bleistiftzeichnung.

Wie lange seine Bilder noch in der Wallstraße ausgestellt sind, weiß er gar nicht. Im Moment freut er sich noch daran, verschließt die Ladentür wieder und geht – mit seinem Strohhut auf dem Kopf – nach Hause zu seiner Frau, die auch kreativ sei, nur nicht mit Pinsel und Farbe an der Staffelei.