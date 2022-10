Nicht erst seit Corona - Kita-Kinder aus Köthen wissen, worauf es beim Händewaschen ankommt

Vertreter der Midewa schenken der Kita „Löwenzahn“ in Köthen zum Internationalen Händewaschtag handgefertigte Seife aus einer Manufaktur in Schlaitz – und erklären, worauf beim Händewaschen geachtet werden muss.

Köthen/MZ - Richtig Hände waschen? Die Kinder der Storchengruppe der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ in Köthen wissen genau, worauf es dabei ankommt. Sie drehen die Wasserhähne auf, halten ihre Hände darunter, greifen zur Seife und schäumen drauf los. Gut aufpassen, dass auch wirklich jeder Finger was abbekommt und jeder Bereich zwischen den Fingern. So lautet ihre Devise.