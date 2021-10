Neun besondere Blicke über den Tellerrand - Köthener Seniorenkolleg startet im Oktober durch

Vorplatz der Hochschule Anhalt in Köthen.

Köthen/MZ - Die beliebte Veranstaltungsreihe für Seniorinnen und Senioren, das Seniorenkolleg, startet mit neuen Themen ins Studienjahr 2021/22. Ab dem 13. Oktober beginnt nach Angaben in einer Pressemitteilung der Hochschule Anhalt das Seniorenkolleg am Standort Köthen mit dem Auftaktvortrag über die gezielte Einsparung von Lebensmittel- und Verpackungsmüll im Haushalt.

Bei insgesamt neun aktuellen Themen laden die Professorinnen und Professoren aus verschiedenen Fachbereichen sowie externe Referenten dazu ein, den eigenen Horizont zu erweitern. Vorkenntnisse sind bei den anschaulichen Vorträgen keine notwendig. Die Seniorinnen und Senioren sind eingeladen, in Themen wie moderne Luftbildtechnik, digitale Quantenverschlüsselung oder ambulantes Operieren einzutauchen.

Treffpunkt ist jeweils das Grüne Gebäude in Köthen

Wie im vergangenen Jahr finden die Vorträge zum jeweiligen Datum um 16.15 Uhr statt. Der Veranstaltungsort hat sich verändert. Die Vorträge werden im Raum 027 im Grünen Gebäude in Köthen, Bernburger Straße 55, stattfinden.

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist es erforderlich, bestimmte Hygienemaßnahmen einzuhalten. Es gelten die 2G-Regeln: Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist nur gegen Vorlage einer Impfbescheinigung oder einem Nachweis über die Genesung nach einer Covid-19-Erkrankung möglich. Sollten die Sitzabstände im Hörsaal nicht eingehalten werden können, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung notwendig. Der Eintritt ist kostenfrei, der Hörsaal ist über den Hintereingang auch barrierefrei erreichbar. Das Programm richtet sich an alle, die nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben Interesse an wissenschaftlichen Themen haben und schließt mit einer Exkursion zum deutschen „Stonehenge“, dem Ringheiligtum Pömmelte. Für die Exkursion ist eine Anmeldung notwendig.

Aktuelle Informationen gibt es auf der Webseite des Seniorenkollegs

Mehr Information gibt es auf der Webseite des Seniorenkollegs. Dort erfahren die Teilnehmenden auch, ob eine Veranstaltung aufgrund der aktuellen Situation kurzfristig abgesagt werden muss.

Wer sich mit eigenen Ideen für weitere Veranstaltungen einbringen möchte, kann sich bei Doreen Hennen als Verantwortliche des Seniorenkollegs in Köthen melden.

Doreen Hennen ist über E-Mail doreen.hennen@hs-anhalt.de oder unter 03496/67 10 16 erreichbar.