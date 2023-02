Die Industriebrache in der Baasdorfer Straße in Köthen macht einem Mischgebiet Platz. Die Vorbereitungen sind weit gediehen, jetzt muss der Stadtrat entscheiden. Das hat das Architekturbüro Sauer vor.

Köthen/MZ - Die Geschichte des Quartiers Baasdorfer Straße 32-34 sei, so Dietmar Sauer, nicht in ein paar Sätzen erzählt. Lang genug ist sie. Deshalb müsse er ein wenig ausholen – und fängt 2005 an. „Damals sind wir hier eingezogen.“ In die Fabrikantenvilla aus der Gründerzeit in der Baasdorfer Straße 31.