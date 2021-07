Neues Wohngebietsfest in Köthen soll nun regelmäßig für Jung und Alt stattfinden

In der Lüneburger Straße in Köthen treffen sich Jung und Alt zum Feiern und Malen. Aus der Premiere soll eine Tradition werden.

Am Malen hatten die Kinder aus der Lüneburger Straße in Köthen beim Wohngebietsfest besonders viel Spaß.

Köthen/MZ - Ein paar dunkle Wolken haben sich über dem Spielplatz in der Lüneburger Straße in Köthen zusammengezogen. Doch davon lassen sich die Kids in der Hüpfburg nicht stören. Und auch nicht ihre Eltern, die durch Zeltdächer geschützt an ihren Tischen gerade eine kleine Stärkung um die Mittagszeit zu sich nehmen.

Das erste Wohngebietsfest in der Lüneburger Straße wird von vielen Anwohnern dankbar angenommen. Es gab zuletzt während der Corona-Pandemie ja nicht so viele Möglichkeiten, einmal zu einem lockeren Plausch zusammen zu kommen, sich zu einem Gespräch zu treffen oder die Kinder gemeinsam herumtollen zu lassen.

„Weil Privatpersonen so etwas nicht anmelden dürfen, tritt der Motorsportclub Köthen als Veranstalter auf“

„Ich bin vor drei Jahren hierher gezogen. Es ist ein wunderschönes Wohngebiet und doch kennen sich die meisten nur vom Zuwinken, wenn sie zur Arbeit fahren oder am Nachmittag wieder zurückkommen. Die persönlichen Kontakte kamen ganz einfach zu kurz“, erklärt Sebastian Schwab, der dieses Treffen organisiert hat. Der Mittdreißiger hatte vor zwei Jahren bereits einmal einen Anlauf unternommen, doch dann machte ihm Corona einen Strich durch die Rechnung.

Doch der Plan war nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Also ging es in diesem Jahr, zu einem Zeitpunkt, wo die Inzidenz im Keller ist, zu einem neuen Anlauf. Und Schwab hat sich Partner gesucht, ohne die solch eine Veranstaltung nicht möglich wäre. „Weil Privatpersonen so etwas nicht anmelden dürfen, tritt der Motorsportclub Köthen als Veranstalter auf“, erklärt Schwab. „Wir nehmen den Menschen einmal im Jahr mit unserem nicht gerade leisen Renntag im Gewerbegebiet ein Wochenende. Nun geben wir wieder eins zurück.“

Auch die Idee, um dem Ganzen einen nützlichen Zweck zu geben, war schnell geboren

Auch die Idee, um dem Ganzen einen nützlichen Zweck zu geben, war schnell geboren. Ein Umschalthaus von EnviaM stand am Rande des Spielplatzes ziemlich unansehnlich, beschmiert mit FCM-Sprüchen, herum. Also kam man auf die Idee, das Häuschen mit professioneller Hilfe zu bemalen. Nachdem Envia noch für neue Schindeln und Regenrinnen gesorgt sowie die Wandflächen bemalbar gemacht hatte, schritt am Wochenende Kunstmaler Steffen Rogge gemeinsam mit den Kindern der rund um die Lüneburger Straße wohnenden Familien zur Tat.

Kunstmaler Steffen Rogge leitete die Kinder professionell an. (Foto: Ute Nicklisch)

Motive aus der Lüneburger Heide zum Beispiel sollten es sein, in Anspielung auf Köthens Partnerstadt Lüneburg. Und so entstand auf einer breiten Seite des Hauses eine blühende Heidelandschaft mit Heidschnucken und vielen Sonnenblumen. Auf den Körpern der Heidschnucken durften sich dann alle Bewohner noch mit ihren Handflächen verewigen. Auf einer anderen Seite wurde symbolisch ein Rennwagen des MC Köthen in die Landschaft gestellt. „Ich habe ähnliche Motive mit Kindern bereits in der Regenbogenschule und der Kita Waldfrieden in Köthen gestaltet. Auch eine Innenwand in einem Flüchtlingsheim in Aschersleben ist 2015 auf diese Weise schön bunt geworden. Es macht den Kindern unheimlich viel Spaß“, erzählt Steffen Rogge.

„ Wir haben uns vorgenommen, künftig immer am zweiten Juli-Wochenende solch ein Fest auf die Beine zu stellen“

Bis zum späten Sonnabendabend hatten alle ihren Spaß an diesem Wohngebietsfest, das keine Eintagsfliege bleiben soll. „Es musste nur jemand mal den Anstoß geben, schon haben sich viele Mitstreiter gefunden“, erklärte Schwab. „Und wenn man so im Gespräch ist, dann entstehen auch Ideen. Wir werden demnächst noch ein paar kleinere Arbeiten auf dem Spielplatz erledigen. Außerdem haben wir uns vorgenommen, künftig immer am zweiten Juli-Wochenende solch ein Fest auf die Beine zu stellen.“

Oberbürgermeister Bernd Hauschild, der am Vormittag ebenfalls vorbeigeschaut hatte, wird sich wahrscheinlich freuen, wenn auch die Bewohner vieler anderer Köthener Straßen diesem Beispiel folgen würden.