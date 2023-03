2,7 Millionen Euro investiert Neues Spieleparadies in Aken - Ersatzneubau der Kita „Borstel“ endlich übergeben

Der Ersatzneubau der Kita „Borstel“ in Aken ist endlich fertig. 2,7 Millionen Euro wurden investiert. Am vergangenen Montag sind die ersten Kinder in das neue Gebäude eingezogen. Was sie dort vorgefunden haben.