Neues Haushaltsjahr: Osternienburger Land schafft im kommenden Jahr erstmals die schwarze Null

Osternienburg/MZ - Das Osternienburger Land schafft im kommenden Jahr erstmals einen ausgeglichenen Haushalt. Eine Erfolgsmeldung für die Gemeinde, die seit ihrer Gründung einen harten Sparkurs fahren muss.

Im Ergebnisplan stehen 13.265.500 Euro auf der Seite der Erträge und 13.265.500 Euro auf der Seite der Aufwendungen. Unter dem Strich macht das eine schwarze Null. Ein Ergebnis, mit dem Bürgermeister Stefan Hemmerling (CDU) sehr zufrieden ist.

Die Gemeinde war 2010 mit einem Schuldenberg von 6,5 Millionen Euro gestartet

Die Gemeinde wurde 2010 gegründet – ausgestattet mit einem Schuldenberg von 6,5 Millionen Euro. Dieser konnte inzwischen halbiert werden. Eine weitere Erfolgsmeldung.

Verwaltung und Gemeinderat waren durchweg bemüht, die Schulden nicht weiter anwachsen zu lassen. Rückschläge waren da zweifellos die gerichtliche Auseinandersetzung mit Solvay um ehemals werkseigene Häuser, die die Gemeinde rund 2,5 Millionen Euro gekostet hat, sowie die Auflösung des defizitären Abwasserzweckverbandes Ziethetal, für die das Osternienburger Land rund 1,1 Millionen Euro zahlen musste.

„Ohne diese beiden Zahlungen wären wir jetzt mit der Höhe des Kassenkredits nicht mehr im genehmigungspflichtigen Bereich“, sagte Stefan Hemmerling im Haushalts- und Finanzausschuss der Gemeinde.

Große finanzielle Sprünge konnte sich die Gemeinde nie erlauben

Im Haushaltsjahr 2022 bleiben 4,5 Millionen Euro. „Das sind 1,5 Millionen Euro weniger als im laufenden Jahr. Die Richtung stimmt.“ Weil der Kassenkredit jedoch noch über der Grenze von rund 2,5 Millionen Euro liegt, bleibt der Haushalt genehmigungspflichtig. Die Haushaltskonsolidierung ist fortzuführen. Die Genehmigungs- und Konsolidierungspflicht zu überwinden, lautet das nächste Ziel.

Große finanzielle Sprünge konnte sich die Gemeinde nie erlauben. Einen Kredit für den Neubau der Kindertagesstätte in Wulfen aufnehmen zu müssen, weil es mit den erhofften Fördermitteln nicht geklappt hat, mit dieser Entscheidung haben sich Verwaltung und Gemeinderat vor zwei Jahren schwergetan. „Es ist das einzige Projekt, was es rechtfertigt, dass die Gemeinde dafür einen Kredit aufnimmt“, sagt der Bürgermeister noch heute.

Dass es das Osternienburger Land so schwer hat, dass sich Einnahmen und Ausgaben die Waage halten, liegt insbesondere an dessen Struktur

Dass es das Osternienburger Land so schwer hat, dass sich Einnahmen und Ausgaben die Waage halten, liegt insbesondere an dessen Struktur. 14 Ortschaften, 25 Ortsteile. Das macht sieben Kindertagesstätten, 17 Feuerwehren, 18 Friedhöfe sowie eine große Anzahl an Sportanlagen und Dorfgemeinschaftshäusern, außerdem etliche Straßenkilometer. Alle wollen unterhalten werden. Dem gegenüber steht die Seite der Einnahmen.

Die laufen über Zuweisungen des Landes, die sich an der Bevölkerungszahl orientieren. Je mehr Bürger, desto mehr Geld. Die Bevölkerungszahl schrumpft jedoch. Hinzu kommen Steuereinnahmen. Auch hier gilt wieder: Mehr Bürger, mehr Geld. Und natürlich mehr Gewerbe, mehr Geld. Das Osternienburger Land hat viele kleine Betriebe. Stefan Hemmerling ist froh darüber, dass sich die damit verbundenen Einnahmen dadurch auf vielen Schultern verteilen. Ein größeres Gewerbegebiet fehlt der Gemeinde jedoch.

„Wir haben das Konsolidierungsprogramm ziemlich straff umgesetzt“

Dass das Osternienburger Land endlich über einen ausgeglichenen Haushalt sprechen kann, freut Erich Reichert, den CDU-Fraktionsvorsitzenden. Er weiß, wie hart dieser Weg war, denn er sitzt seit der Gründung der Gemeinde im Gemeinderat.

„Wir haben das Konsolidierungsprogramm ziemlich straff umgesetzt“, machte er im Haupt- und Finanzausschuss deutlich. „Viele Ziele und Wünsche sind hängengeblieben. Wir mussten uns auch über Beitragsatzungen unterhalten und haben ziemlich heftig diskutiert.“