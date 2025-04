Die Drehleiter verlässt bei einem Alarm im Dezember 2022 das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr an der Bärteichpromenade in Köthen.

Köthen/MZ/WSL. - Der Auftrag zur Planung eines neuen Depots der Feuerwehr Köthen soll am 3. Juni im Bau- und am 10. Juni im Hauptausschuss beraten und am 24. Juni im Stadtrat vergeben werden. Das teilte Baudezernent Max Schuchardt im Bauausschuss mit.