Gastronomie in Fasanerieallee Neues Café eröffnet in alter Gaststätte in Köthen - Vorbereitungen im „Wochenend & Sonnengruß“ laufen

Noch in diesem Monat soll es Kaffee und Kuchen in der früheren Gaststätte „Hubertus“ in Köthen geben. Das Café „Wochenend & Sonnengruß“ eröffnet hier.