Hilfe für die Jüngsten Neuerung in Anhalt-Bitterfeld - Landkreis betreibt seit Herbst eine Stabsstelle Kinderschutz

Der Anhalt-Bitterfelder Landrat Andy Grabner (CDU) ist in Hab-Acht-Stellung. „So dumm kann man manchmal gar nicht denken, wo Kinderschutz überall gefragt ist“, sagt er. Deshalb hat er in seinem Landkreis die Hand drauf. Was die Stabsstelle leisten kann und soll.