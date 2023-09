Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Auf dem Holzmarkt in Köthen weiht die Midewa-Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH am Donnerstag, 28. September, 14.30 Uhr, ihren zweiten öffentlichen Trinkwasserbrunnen in der Bachstadt ein. Der erste steht am Eingang der Sport- und Freizeitanlage Köthener Badewelt am Ratswall.