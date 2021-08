Neuer Rastplatz am Russendamm in Aken erhält besonderes Zertifikat vom ADAC

Aken/MZ - Der neu entstandene Rastplatz am Russendamm in Aken hat dieser Tage vom ADAC ein Zertifikat als „Fahrradfreundlicher Parkplatz“ erhalten.

Um diese Bewertung zu bekommen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählen in erster Linie eine gute Erreichbarkeit und großzügige Parkflächen für Autos mit Fahrradträgern. Nach Einschätzung des ADAC, der vor fünf Jahren den ersten fahrradfreundlichen Parkplatz im Land zertifiziert hatte, sind das Kriterien, nach denen Radfahrer den Ausgangs- und Zielpunkt für ihre Fahrradtouren auswählen. Mit dem Zertifikat wolle man eine Orientierungshilfe geben, heißt es in einer Mitteilung des Automobilclubs.

Fahrradfreundliche Parkplätze benötigen neben der Lage unmittelbar am Radweg eine gute Fernstraßenanbindung, gut befestigte Fahrradabstellanlagen, eine wegweisende Beschilderung sowie eine touristische Informationstafel. All diese Anforderungen erfülle Aken, erklärt Sebastian Schwab, der für den Bereich Tourismus und Kultur zuständige Mitarbeiter im Rathaus der Stadt, auf Nachfrage der MZ.

Auf dem Rastplatz am Russendamm gibt es - neben den Pkw-Parkplätzen - nicht nur zwei Fahrradboxen, in denen die Räder komplett verschlossen werden können, sondern auch mehrere Abstellmöglichkeiten, eine Ladestation für E-Bikes und ein kleines Fahrradreparaturset. Die blaue Holzhütte in Elbnähe fände bereits viel Zuspruch. „Es ist schön zu sehen, dass das Angebot angenommen wird“, sagt Sebastian Schwab.

Finanziert wurde das Ganze zu 90 Prozent mit Fördermitteln. Der Rastplatz ist Teil des am vergangenen Freitag eingeweihten Informations- und Leitsystems. Dazu zählen unter anderem die großen Willkommenstafeln an den Stadteingängen, auch eine Reihe Informationstafeln an touristisch frequentierten Punkten und Beschilderungen der Radwege. Insgesamt, so Sebastian Schwab, habe man 140.000 Euro verbaut.