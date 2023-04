Von Nienburg umgesiedelt Neuer Laden in Köthen eröffnet in Fußgängerzone - Was Kunden dort erwartet

Der „Landschuppen“ von Stefanie Eisenberg begrüßt Kundinnen und Kunden am Kugelbrunnen in Köthen. Nach wochenlanger Renovierung eröffnete die Einzelhändlerin am Samstag in der Fußgängerzone ihr neues Domizil.