Neuer Erlass der Landesregierung könnte zu Problemen bei Schul-Prüfungen führen

Köthen - „Eigentlich müssten wir uns auf die Prüfungen vorbereiten.“ Stattdessen sitzt Lukas Schröter wie ein Dutzend weiterer Zehntklässler der Gemeinschaftsschule „J. F. Walkhoff“ in Gröbzig zu Hause in Quarantäne. Deutsch und Englisch wird er kommende Woche nicht schreiben können.

Trotzdem bleibt er erstaunlich gelassen, ändern könne man die Situation ohnehin nicht. Aber dass ausgerechnet so kurz vor den Abschlussprüfungen positive Corona-Tests an der Schule alle Pläne torpedieren, „das ist schon ein blöder Zeitpunkt“.

Die Gröbziger Schule ist seit Tagen im Notbetrieb. Die Hälfte der Lehrkräfte in Quarantäne. Binnen kurzer Zeit seien vier positive Corona-Tests unter den Schülern aufgetreten. Die Folgen dramatisch. In erster Linie für die Abschlussjahrgänge. „Jetzt bräuchte man die Lehrer am meisten.“ Und zwar in der Schule, sich das Wissen zu Hause anzueignen, sei „einfach nicht dasselbe“, sagt der Zehntklässler Lukas Schröter.

Auch für die Schulleitung ist das im Moment „eine schwierige Situation“

Auch für die Schulleitung ist das im Moment „eine schwierige Situation“, wie Dorothee Suchomel gegenüber der MZ äußert. „Ich kann noch nicht sagen, wie wir es letztlich handhaben.“ Damit meint sie die Organisation der Prüfungen. Für diejenigen Schüler, die jetzt nicht teilnehmen können, gibt es einen Ersatztermin im Mai. Das ist geregelt. Doch spätestens seit vergangenem Freitag und dem Erlass aus dem Ministerium stellt sich die Ausgangslage insgesamt noch konfuser dar.

Unter Punkt 7 des Schreibens sind Ausnahmen von der aktuell geltenden Testpflicht an Schulen definiert. Es heißt, dass auch nicht getesteten Schülern die Teilnahme an Prüfungen, Klausuren, Klassenarbeiten ermöglicht werden müsse. Anders als im Unterricht bestünde Präsenzpflicht. Dabei sei besonders darauf zu achten, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden, da das Risiko einer Infektion höher sei. Dennoch: Während der Prüfungszeit dürften die Schüler auch ihre Mund-Nasen-Abdeckungen abnehmen.

Die Folgen für die weiteren Prüfungstermine in den kommenden beiden Wochen sind kaum auszumalen

Ein Punkt, der spaltet. Uwe Herrmann, Schulleiter an der Köthener „Völkerfreundschaft“, sieht das problematisch. „Die Ansteckungsgefahr ist extrem hoch.“ Und das schreibt er zu Beginn der Woche auch Staatssekretärin Eva Feußner. „Wir wissen nicht, wer das Virus in sich trägt.“ Deshalb findet er den Erlass auch „absolut realitätsfremd“, wie er gegenüber der MZ äußert.

„Wenn nur einer im Raum das Virus hat, kann es sich wunderbar ausbreiten“, befürchtet Uwe Herrmann. Die Folgen für die weiteren Prüfungstermine in den kommenden beiden Wochen kaum auszumalen. Dabei hätten die Vorprüfungen gezeigt, dass es kein Problem sei, wenn die Schüler auch dann ihre Masken tragen, erinnert der Leiter der Köthener Sekundarschule.

Sollte es den Schulen obliegen, wie sie zum Beispiel mit der Maskenpflicht während der Prüfung umgehen

Auch Ute Zerbe, Schulleiterin in Gröbzig, hat Eva Feußner geschrieben und darum gebeten, den Erlass anzupassen. Sie wünschte sich, dass es den Schulen obliegt, wie sie zum Beispiel mit der Maskenpflicht während der Prüfungen umgehen. Sie selbst sei da hin und hergerissen.

Auf der einen Seite wolle und werde man dafür sorgen, den Abschlussjahrgängen vernünftige Bedingungen zu bieten. Auf der anderen Seite sieht sie die aktuelle Situation an ihrer Schule mit positiven Corona-Tests und - daraus folgend - etlichen Quarantäneverfügungen. Wäre man nicht so gebeutelt, würde man den Erlass womöglich anders bewerten.

In der Gemeinschaftsschule in Gröbzig wird nach der besten Lösung für die Organisation der anstehenden Prüfungen gesucht. Das ist nicht einfach. Foto: Ebert

Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken hatte bisher lediglich zwei positive Schnelltests unter seinen Schülern zu beklagen

Hans-Rainer Homann etwa hat weniger Nöte mit dem jüngsten Erlass. Der Leiter der Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken hatte bisher lediglich zwei positive Schnelltests unter seinen Schülern zu beklagen, einer davon war letztlich im Labor negativ. Er beschreibt das Risiko, sich zu infizieren, als „noch vertretbar“, wenn die Maskenpflicht während der Prüfung ausnahmsweise entfällt.

Der Erlass des Ministeriums trifft dazu zwar klare Vorgaben. Allerdings unter Vorbehalt und in Abhängigkeit des Infektionsgeschehens. Wie die Schulen mit den Anordnungen für die Prüfungen im Einzelnen umgehen - das ist ungewiss. Sowohl Ute Zerbe als auch Uwe Herrmann warten noch auf das Antwortschreiben von Eva Feußner, vermutlich vergebens.

Und Lukas Schröter, einer der Zehntklässler in Quarantäne ist, will abwarten, was die Maskendiskussion letztlich bringt. Obwohl er sich inzwischen daran gewöhnt habe, Mund und Nase bedeckt zu halten, wäre es für die Prüfungen durchaus eine Erleichterung, darauf verzichten zu können. (mz/Sylke Hermann)