Neuer Arbeitseinsatz in der Fasanerie in Köthen - Müllsammeln geht weiter

Es wird wieder Müll gesammelt in der Fasanerie.

Köthen/MZ - Das Bürgerbündnis für Köthen (Anhalt) setzt seine zur traditionellen Neujahrswanderung in der Fasanerie am 11. Februar begonnene Müllsammelaktion am morgigen Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr fort. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bürgerbündnisses, das sich weiterhin für den Schutz und die Entwicklung der Fasanerie einsetzen möchte, hervor.

Nach Ansicht von Hartmut Stahl, Vorsitzender des Bürgerbündnisses für Köthen (Anhalt), befindet sich die Fasanerie „in einem erbärmlichen Zustand und bietet derzeit ein erschreckendes Bild. Die Zerstörungen und Verwüstungen wurden auch in den letzten Monaten fortgeführt. Hinzu kommt eine zunehmende Vermüllung“. Weiter heißt es in einer Pressemitteilung: „Bereits bei unserer traditionellen Neujahreswanderung haben wir den auf der Route vorgefundenen Unrat aufgesammelt und beseitigt. Nun sind die restlichen Wege sowie die Anlagen rund um den Hubertusteich dran“.

Freiwillige Helfer seien bei der Aktion gern gesehen. Zudem könne jeder um die Fasanerie besorgte oder einfach nur interessierte Bürger sich selbst ein Bild zur Lage der Fasanerie machen und seine Meinung zur Diskussion stellen. Der gesammelte Müll werde einer fachgerechten Entsorgung zugeleitet.

„Das Bürgerbündnis wird seinen Kampf gegen das achtlose Entsorgen von Abfällen im öffentlichen Raum weiter fortsetzen. In Köthen sind viele ,Dreckecken’ klar erkennbar. Dabei stellt eine saubere und intakte Umwelt die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen dar. Einigen Mitbürgern mangelt es augenscheinlich am entsprechenden Bewusstsein“, sagt Stahl und kritisiert zudem Oberbürgermeister Bernd Hauschild, der nicht alles getan habe, um das Natur-Juwel für die Stadt und ihre Bürger zu erhalten. Die Aktion „Müllsammlung Fasanerie und Hubertus“ findet am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist die Ecke Fasanerieallee/Joachimiallee (Zufahrt Crêperie).