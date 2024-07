Die Geuzer Straße in Köthen wird zwischen Hubertus und Thurauer Straße für mehrere Monate voll gesperrt. Was dort gebaut wird. Was auf Anwohner und Autofahrer zukommt.

Köthen/MZ. - Die Geuzer Straße in Köthen wird zwischen Hubertus und Thurauer Straße für mehrere Monate voll gesperrt. Die Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH verlegt hier auf rund 430 Metern eine neue Trinkwasserleitung. Baustart ist am Montag, 15. Juli. Am 11. Oktober soll es geschafft sein.