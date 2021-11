Neue Geschichten für den Betrug: Wie sich der Enkeltrick in Anhalt-Bitterfeld verändert hat

Köthen/MZ - „Rate mal, wer dran ist!“ Den klassischen Enkeltrick kennt mittlerweile fast jeder: Ein Anrufer gibt sich bei Senioren als Enkel aus und bittet um Geld. Die Angerufenen sind verunsichert, wollen den angeblichen Verwandten nicht im Stich lassen und geben es ihm.

Seit Jahren warnt die Polizei vor dieser Masche - was der Grund sein dürfte, warum sich der Enkeltrick verändert hat. Längst gibt es viele Varianten, unterschiedliche Geschichten werden den Opfern aufgetischt. Und angebliche Enkel kommen oft gar nicht mehr vor.

Was sind die häufigsten Maschen der Telefonbetrüger in Anhalt-Bitterfeld?

Auch in Anhalt-Bitterfeld versuchen Betrüger nach wie vor, so an Geld zu kommen. Die Köthener MZ fragte deshalb bei der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau an, welche Maschen aktuell benutzt werden. Dafür werteten die Beamten die Fälle aus, die sich von Anfang Juni bis Mitte Oktober im Landkreis zugetragen haben - zumindest die, die der Polizei gemeldet wurden. 23 Fälle waren es in diesem Zeitraum, in allen wurden ältere Menschen angerufen.

Besonders häufig versuchen die Betrüger es mit folgender Geschichte: Ein naher Verwandter - ob Enkel, Nichte, Neffe oder jemand anderes - hat angeblich einen Unfall gehabt und dabei jemanden getötet. Damit das Familienmitglied nicht in Haft kommt, soll eine Kaution hinterlegt werden. Acht Fälle nach diesem Muster habe es in den vergangenen Monaten gegeben, so Johannes Braun von der Polizeiinspektion.

Sieben Mal hieß es, ein Verwandter wolle ein Auto kaufen oder eine Anzahlung für eine Eigentumswohnung leisten und brauche dafür dringend Bargeld. Drei Mal versuchten es die Betrüger mit der Variante, ein nahe stehender Mensch habe einen Autounfall gehabt und brauche schnell Geld für die Schadensregulierung.

Egal, wie dringend die Situation angeblich ist: „Die Polizei rät dazu, generell keine personenbezogenen Daten per Telefon an Dritte zu übermitteln“, so Braun. Weder Banken noch die Polizei werden per Telefon Geld fordern - derlei werde grundsätzlich per Post übermittelt bzw. schriftlich angekündigt.

Immerhin: In keinem der 23 gezählten Fälle gelang es den Anrufern, wirklich an Geld zu kommen. Die Mahnungen der Polizei scheinen also bei vielen angekommen zu sein. Manchmal ist es auch aufmerksamen Bankmitarbeitern zu verdanken, dass die Betrüger ihr Ziel nicht erreichen. Sie werden stutzig, wenn Senioren große Beträge abheben wollen und fragen nach. Ein Anruf bei der Familie des Senioren zum Beispiel zeigt dann, dass es gar keinen Notfall gibt. Auf diese Weise hat zum Beispiel eine Bankangestellte in Köthen im April eine 79-Jährige vor Schaden bewahrt.

„Die Polizei rät dringlich davon ab, sich im Willen einen Täter zu stellen, selbst in Gefahr zu bringen“

Manch ein Senior legt aber bei Enkeltrick-Anrufen nicht einfach auf, sondern versucht, die Täter in eine Falle zu locken: Etwa, indem ein Treffpunkt zur Geldübergabe vereinbart wird und der Senior dann gleich die Polizei zum Ort des Geschehens dazu bittet. So machte es zum Beispiel vergangenes Jahr eine Hamburger Rentnerin, deren angeblicher Enkel 18.000 Euro für eine Autoreparatur wollte. Klingt gewagt, ist es auch.

„Die Polizei rät dringlich davon ab, sich im Willen einen Täter zu stellen, selbst in Gefahr zu bringen“, sagt dazu Polizeisprecher Johannes Braun. Sinnvoll sei es aber, die Polizei schnell zu informieren und beim Telefonat auf Details zu achten: vermeintliches Alter, Akzent und Sprachfehler falls vorhanden oder auch die Stimmfarbe. Solche Angaben könnten sehr nützlich sein. Das weitere Vorgehen stimme die Polizei dann mit den Geschädigten ab.