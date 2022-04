„Nehmen Sie auch Ungeimpfte mit?“: Köthener Taxifahrer kämpfen seit Monaten mit der Pandemie

Bei Taxi Eichler gingen an Silvester und Neujahr deutlich weniger Anrufe ein als in den Jahren vor der Pandemie. Wie die Branche seit Monaten unter den Corona-Einschränkungen leidet.

Köthen/MZ - Liane Eichler sitzt an ihrem Schreibtisch und notiert die nächste Fahrt. Unweit der Taxizentrale hinterlassen die ersten Raketen einen Funkenregen am Abendhimmel. Silvester, kurz nach halb sechs. Normalerweise würde das Telefon um diese Zeit nahezu pausenlos klingeln. Nicht so in diesem Jahr.