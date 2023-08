Der Naturschutzbeautragte Gerhard Hildebrandt fotografiert am Cösitzer Teich.

Köthen/MZ - Insgesamt 89 Naturschutzgebiete, die bereits vor 1990 bestanden haben, wurden rechtlich angepasst, neu geregelt und werden nun ausgewiesen. Dies teilt das Landesverwaltungsamt in einer Presseinformation mit. Die Rechtsverordnungen der Naturschutzgebiete, die auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt vor dem 1. Juli 1990 ausgewiesen wurden, genügen nicht mehr den Ansprüchen an eine zeitgemäße Verwaltung und sollen in aktuelles Recht überführt werden.