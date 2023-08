Vetter Verkehrsbetriebe Warum Schüler morgens öfter an dieser Haltestelle in Klepzig stehengelassen werden

Eltern drängen auf Änderungen, weil ihre Kinder in Klepzig nicht vom Schulbus abgeholt werden. Was das Verkehrsunternehmen Vetter in Salzfurtkapelle erklärt und wie die Mängel beseitigt werden sollen.