Nachwuchs für Elbi: Akens Maskottchen gibt es nun auch als Plüschtier

Aken/MZ - Akens Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn wirkt sichtlich zufrieden mit sich und der Welt. Entspannt sitzt er vor einer Tasse Kaffee im Ratssaal des Rathauses und erzählt die Geschichte des Elbebibers Elbi. Der ist seit 2018 das Maskottchen der Schifferstadt. Und nicht von ungefähr: Denn das Biosphärenreservat Mittelelbe, in dem die Stadt Aken liegt, ist Verbreitungsgebiet des größten Nagetiers Europas, das im 19. Jahrhundert schon einmal kurz vor dem Aussterben stand.

Natürlich ist Elbi kein echtes Tier, sondern eine fiktive Gestalt. Durchaus ein Biber, aber comicartig gestaltet und mit menschlichen Zügen ausgestattet. So trägt Elbi etwa eine Hose, was für einen echten Elbebiber wohl höchst unangenehm wäre. Auch die verstrubbelten dunklen Haare sind eher die eines Menschen als die eines Nagetiers. Dennoch erkennt man sofort, was gemeint ist.

Entworfen hat das Maskottchen der Köthener Sackpfeifenmacher und Künstler Steffen Fischer. Doch begonnen hat Elbis Geschichte schon früher, nämlich mit einem Wandbild am Akener Weinhäuschen, das einen Biber vor einem Elbepanorama zeigt. Als dieses im Jahr 2017 fertig wurde, fiel auf, dass der abgebildete Biber noch gar keinen Namen hatte. Was Bürgermeister Bahn schnellstens ändern wollte.

Im Rahmen eines Stadtfestes habe man dann Namensideen gesammelt, erzählt Jan-Hendrik Bahn, wobei 60 Vorschläge zusammenkamen. Im Sozialausschuss habe man eine Vorauswahl getroffen und dann drei Namen zur Abstimmung gestellt. Fast 1.800 Menschen hätten zeitgleich mit der Bundestagswahl 2017 einen Namen für den Biber gewählt, berichtet der Bürgermeister. Mit einem eindeutigen Ergebnis. Seitdem heißt Akens Stadtmaskottchen Elbi. „Jetzt musste Elbi noch zum Leben erwachen“, sagt Jan-Hendrik Bahn. Und das tat Elbi zunächst in Form eines eigens angefertigten Kostüms.

„Elbi war viel unterwegs“, fährt der Bürgermeister fort und deutet auf den überdimensionalen Kopf des Biberkostüms, der auf einem Tisch im Ratssaal liegt. Zwar sei das Kostüm waschbar, was auch dringend nötig sei, da die Person darin im Sommer „literweise Schweiß“ verliere. Dennoch brauche es mittlerweile eine Neuauflage, da das Kostüm im ständigen Einsatz stark strapaziert werde.

Im Rahmen der Neuauflage soll das Kostüm auch an die von Steffen Fischer entworfene Gestalt angepasst werden. Die ist nun nämlich Gegenstand einer ganzen Imagekampagne, die unter anderem Tassen, Trinkflaschen und Schlüsselbänder mit dem Elbebiber umfasst. Doch im Zentrum steht Elbi als Plüschtier: 100 Exemplare habe man von einer Thüringer Manufaktur herstellen lassen, „alles handgefertigt“, betont Jan-Hendrik Bahn.

Man habe eine „ganz bewusste Entscheidung“ für die nachhaltige Produktion des Kuscheltiers getroffen, erzählt er weiter. Denn Elbi soll schließlich Botschafter für Umwelt-, Klimaschutz und gesunde Ernährung sein. „Stellvertretend für sanften Tourismus und Naturschutz“ solle der Biber stehen. Gerade für die Akener Kinder: „Die Generation, die mit Elbi aufgewachsen ist, wird ihn nicht mehr vergessen und hoffentlich auch nicht die mit ihm verknüpften Themen“, sagt der Bürgermeister.

Das Plüschtier soll ab Montag, 22. November, im Rathaus erhältlich sein, vermutlich zu einem Preis von über 40 Euro. „Ein paar Ehren-Elbis“ seien „schon in Umlauf“, verrät Bahn. Der sich sicher ist, dass der Elbebiber den Rückhalt der Bevölkerung genießt: „Das Stadtmaskottchen steht auf breiten Akener Schultern“, sagt der Bürgermeister und grinst.