Haus in Köthen vor Einsturz

In diesem Haus ist am Sonntag eine Decke eingestürzt.

Köthen/MZ. - Es ist Sonntagabend gegen halb zehn. Ein Nachbar des Hauses Leopoldstraße 44 geht noch einmal vor das Haus, um frische Luft zu schnappen. Plötzlich vernimmt er Geräusche aus der Nummer 44. Und als er in der hereinbrechenden Dunkelheit genauer hinschaut, beobachtet er, wie Teile einer Decke in dem Haus in sich zusammenstürzen. „Da stimmt etwas nicht“, denkt er sich und betätigt den Notruf.