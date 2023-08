Die Köthener Feuerwehr half in der Mendelssohnstraße.

Köthen/MZ - Mit zu den häufigsten Einsatzkonstellationen der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis zählen die Rufe nach allgemeiner Hilfeleistungen oder Personen aus Notsituation zu befreien.

Einen solchen Einsatz hatte die Feuerwehr Köthen am Mittwoch gegen 11.15 Uhr zu bewältigen. Eine Nachbarin hatte in einem Mehrfamilienhaus in der Mendelssohnstraße eine Mitbewohnerin vermisst und deshalb die Feuerwehr darüber informiert.

Die Kameraden verschafften sich durch das geöffnete Balkonfenster Zutritt zu der Wohnung und fanden die Frau dort in einer medizinischen Notlage vor. Der herbeigerufene Rettungsdienst hat danach die weitere Versorgung der Frau übernommen.