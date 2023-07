In der Nacht zu Samstag sind Unbekannte in ein Haus in Köthen eingebrochen. Ein Zeuge hörte verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei.

Einbrecher waren in der Nacht zu Samstag in Köthen unterwegs.

Köthen/MZ - Einbrecher sind in der Nacht zu Sonnabend in ein Einfamiienhaus in Köthen eingestiegen. Das teilte die Polizei am Sonnabendnachmittag mit.