Nach zweijähriger Pause - Sternsinger sind wieder in Köthen unterwegs

Kinder und Jugendliche ziehen in diesen Tagen in Köthen und Umgebung wieder als Sternsinger los. Corona und damit verbundene Einschränkungen erschwerten das zuletzt.

In bunten Gewändern zogen die Sternsinger am Mittwochnachmittag los.

Köthen/MZ - In farbige Gewänder gehüllt, mit gebastelten Kronen auf ihren Köpfen brechen Hanna, Sara, Nele, Leonard, Engy, Jak und Jessy an diesem verregneten Mittwochnachmittag am Gemeindesaal der Kirche St. Anna in Köthen auf. Die Kinder und Jugendlichen ziehen als Sternsinger los, um Häuser zu segnen. Mit dabei ist Matthias Thaut, der Gemeindereferent der katholischen Pfarrei St. Maria in Köthen.