Nach Unfall vor zwei Monaten - Beschädigte Laterne wird ausgetauscht

Kleinpaschleben/MZ - Eine Straßenlaterne wurde am Dienstag in Kleinpaschleben an der Kreuzung Bernburger Straße/Zabitzer Straße ausgetauscht. Der Mast war schon seit etwa zwei Monaten beschädigt. An einer Ecke vor der Feuerwehr stehend, hatte vermutlich ein Lkw beim Umfahren der Kurve den Mast touchiert.

Während die Mitarbeiter der Firma Köthener Tief-, Straßen- und Betonbau GmbH und des Unternehmens Köthen Energie am Dienstag den Schaden beseitigten, war die Bernburger Straße halbseitig gesperrt und durch Ampelbetrieb geregelt.Foto: Nicklisch