Neue Regeln für Feuerwehrleute Nach tödlichem Verkehrsunfall bei Radegast - Fotos aus dem Grenzbereich sorgen für Diskussionen

Nach einem schweren Unfall bei Radegast wird über Bilder in sozialen Medien diskutiert. Einige sollen von Insidern stammen. Stadt Zörbig verpflichtete Feuerwehrleute, Südliches Anhalt zieht nach. Was erlaubt ist und was nicht.