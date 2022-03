Nach Tagen der Angst ist eine Familie aus Kiew in Radegast angekommen

Radegast/Kiew/MZ - Irina Perova wirkt gefasst. Sie berichtet von ihrer Flucht. Von Stunden der Ungewissheit in kilometerlangen Staus. Von übervollen Zügen, in denen sich Menschen nur abwechselnd zum Schlafen hinlegen konnten. Von Tagen des Hungers. Aber auch von glücklichen Zufällen und großer Hilfsbereitschaft.

Die 53-Jährige gehört zu einer Familie aus Kiew, die am Samstag in Radegast angekommen ist. Frederic Meurer vom Hof Pfaffendorf und einige Freunde hatten die Ukrainer von Warschau aus mitgenommen. Die jungen Männer hatten Spenden nach Polen gebracht. „Eine spontane Aktion“, sagt Frederic Meurer. In Warschau haben die Helfer die Familie getroffen. „Ein glücklicher Zufall“, sagt Irina Perova, die unendlich dankbar dafür ist, mit ihrer Familie in Radegast untergekommen zu sein.

Am 24. Februar ist Irina Perova mit Frauen und Kindern ihrer Familie geflohen

Die Räume gehören zum Sportverein. Sie bieten den geflüchteten Menschen nun ein Zuhause auf Zeit. Wie lange? Das weiß niemand. „So lange es nötig ist. So lange die Menschen bleiben möchten“, sagt Jörn Mozdzanowski, der Ortsbürgermeister von Radegast. Mitglieder des Vereins „Radegast (be)leben“ sowie der Feuerwehr haben die Räume mit Unterstützung der Sanitätsschule von Raymond Schulz für die Gäste hergerichtet.

Die Familie reiste in einem völlig überfüllten Zug. (Foto: Irina Perova)

Am 24. Februar ist Irina Perova mit Frauen und Kindern ihrer Familie geflohen. In der Nacht hatte der Angriff der russischen Truppen auf die Ukraine begonnen. Der 53-Jährigen kommen die Tränen. Sie denkt an ihren Mann, an ihren ältesten Sohn. Sie blieben dort. Wie die anderen Männer der Familie auch.

Mit gerade mal 20 Kilometern pro Stunde kamen die Fahrzeuge voran

Irina Perova ist schon einmal geflohen. Vor einigen Jahren von Luhansk nach Kiew. Sie baute sich dort ein neues Leben auf, arbeitete als Lehrerin für Mathematik und Informatik, brachte sich gesellschaftlich ein.

Um fünf Uhr morgens startete die Familie, die unweit eines Flughafens in Kiew wohnt, mit drei Autos. „Die Straßen waren voll. Als wollte die ganze Stadt flüchten.“ Mit gerade mal 20 Kilometern pro Stunde kamen die Fahrzeuge voran. Auf ihrer Flucht landete die Familie in einer Pension. Hier harrten die Menschen tagelang aus Sorge vor Angriffen aus. Die Flucht ging weiter in einem völlig überfüllten Zug. Irina Perova ist froh, es mit ihrer Familie überhaupt hinein geschafft zu haben. Im Zug saßen vor allem Frauen mit kleinen Kindern. Es war laut und stickig. Sie hatten kaum etwas zu essen und trinken dabei. Die Familie teilte das wenige, was ihr geblieben war. Die Flüchtlinge waren lange unterwegs. Einige Male hielt der Zug an. Aus unerfindlichen Gründen. Manchmal haben Bürger, die unweit der Bahnstrecke wohnen, das gesehen und Getränke gereicht.

Sie standen in kilometerlangen Staus. (Foto: Kateryna Degtyrova)

Eine Freundin aus Polen stellte der Familie Autos zur Verfügung, mit denen von der polnischen Grenze aus weiter nach Warschau gefahren werden konnte. Dort kam die Familie in einer Anlaufstelle für Flüchtlinge unter. Sie trafen Menschen aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, die schwer umkämpft ist. Wieder kommen Irina Perova die Tränen. Sie hat dort Bekannte.

In Warschau haben Frederic Meurer und seine Freunde die Familie aufgelesen und nach Radegast gebracht. Hier war bereits einiges vorbereitet für die Ankunft von Flüchtlingen. „Unsere Brüder haben sich gegen uns gewendet“, ist Irina Perova bestürzt. „Wir sind dankbar für die Hilfe der deutschen Bevölkerung.“

In Radegast untergekommen ist auch Anya Malasai, ihre Schwiegertochter. Sie vermisst ihren Mann. „Wir sind seit acht Jahren zusammen und jetzt bin ich auf mich allein gestellt“, sagt die junge Frau. Sie hat zwei jüngere Brüder, die mit ihrer Mutter in der Ukraine geblieben sind. Sie möchte nicht weg, wohin auch. „Niemand weiß, welche Städte als nächstes angegriffen werden“, sagt Anya Malasai. Sie versucht, stark zu sein, ihren Mut nicht zu verlieren. „Was mir bleibt, ist die Hoffnung, in meine Heimat zurückkehren zu können. Ich hoffe, dass ein Wunder passiert.“