Der Verein „Wir mit Dir e. V.“ und Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn laden an diesem Sonntag in der Marienkirche in Aken zu einer Veranstaltung gegen Antisemitismus ein.

Aken/MZ. - Nachdem Jugendliche in Aken ein Exemplar von „Das Tagebuch der Anne Frank“ beschädigt und in Teilen verbrannt haben, laden der Verein „Wir mit Dir e. V.“ und Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn (parteilos) sowie die Stadt Aken am Sonntag zu einer Veranstaltung gegen Antisemitismus in die Marienkirche Aken ein.