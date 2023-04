Sechs Jahre hat Saskia Däumichen ihre Schuh-Boutique am Köthener Markt betrieben. Am Freitag ist Schluss. Warum sie aufgibt.

Nach sechs Jahren - Warum „Tendenz-Schuhe“ am Köthener Markt seine Türen schließt

Einzelhandel in der Bachstadt

Köthen/MZ - Nach sechs Jahrenin Köthen schließt Saskia Däumichen an diesem Freitag ihre Schuhboutique am Köthener Markt. „Es gibt nicht den einen Grund, warum ich aufhöre“, sagt sie. Wie es für sie weitergeht, ist im Moment noch ungewiss. Es gebe verschiedene Job-Angebote, freut sie sich. Aber Schuhe will die 58-Jährige auf jeden Fall nicht mehr verkaufen.