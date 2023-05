In das Köthener Schloss sollen in den nächsten Jahren noch viele Millionen Euro zur Sanierung gesteckt werden. Erste Arbeiten sind bereits beendet.

Köthen/MZ - Die Ansicht verändert sich im Minutentakt. Etage für Etage verschwinden in diesen Tagen die Gerüstelemente am Ferdinandsbau des Köthener Schlosses. Nach fast zwei Jahren. „Da werden sich viele fragen: Was haben die da eigentlich so lange gemacht?“ Katja Kurz rechnet mit diesen Reaktionen. Sie kann sogar sehr gut nachvollziehen, dass der Laie kritisch und ein wenig irritiert auf das historische Gemäuer blickt. Dabei sei eine Menge passiert, weiß die Bau-Expertin bei der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, in deren Besitz sich das Köthener Schloss befindet.